DIAPORAMA - La gare de Strasbourg saturée de vélos

publié le 11/03/2019 à 12:06

La métropole de l'Est est la ville la plus avancée de France pour les déplacements "doux", qui entraînent leurs lots spécifiques de problèmes. Ainsi le secteur de la gare est totalement saturé de vélos accrochés au moindre poteau, au point que la métropole va réaménager tout le secteur pour préserver les passages des piétons et augmenter les places de stationnement vélo. Un peu sur le modèle des villes hollandaises ou du nord de l'Allemagne.



La métropole compte redessiner les cheminements, installer 250 arceaux supplémentaires pour passer à 1.300 places gratuites en surface, et il y a un parking payant souterrain avec 800 places sous le parvis de la gare. Avec d'autres parkings alentours les disponibilités vont passer à 3.000 places pour cadenasser son vélo, sans compter les emplacements sauvages pris d'assaut par les usagers.



Les travaux doivent être faits cette année, sans que l'on soit certain que la situation va s'améliorer : l'agglomération compte désormais 630 km de pistes cyclables et flirte avec une proportion de 20% de déplacements quotidiens effectués à bicyclette.