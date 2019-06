publié le 19/06/2019 à 14:04

Un passage "en force". Stéphane Bern, le "Monsieur patrimoine" du gouvernement, est vent debout contre un nouveau décret. Il prévoit de transférer l'autorisation des travaux sur les sites classés du ministère de la Transition écologique vers les préfets des départements. "Ce décret peut ouvrir la porte à un certain nombre de dérives", estime le présentateur de "À la Bonne Heure !" sur RTL.

L'initiateur du "Loto du patrimoine" s'inquiète notamment de la difficulté des préfets à trancher en faveur de la préservation du patrimoine. "Vous savez un préfet reste trois ans en place, et il est beaucoup plus en prise avec les conflits politiques qui peuvent se faire jour" dans son département, estime Stéphane Bern.

Un décret d'autant plus décrié que, selon lui, un autre projet de décret "accepté par tous" "était dans les tuyaux". Il donnait compétence aux préfets "pour toutes les demandes de travaux purement locales, pour ce qui ne mettait pas en danger des sites classés". Mais il laissait le ministère de la Transition écologique "en ce qui concerne le grand aménagement" pour les 2 % du territoire classés.

"On est en train d'abimer" la France

Stéphane Bern dit avoir parlé de ce problème "régulièrement et au ministre concerné, et au président de la République". Il a par ailleurs signé une tribune dans Le Journal du Dimanche s'opposant à ce décret, avec une dizaine de personnalités dont Isabelle Autissier, présidente du WWF France et Michel Dubromel, président de France Nature Environnement.

L'animateur vedette est régulièrement la source de controverses sur des décisions du gouvernement allant à l'encontre, selon lui, de la préservation du patrimoine. Il s'est notamment inquiété des ordonnances du gouvernement sur la restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris ou encore de la loi ELAN. Il évoque aussi régulièrement la difficulté qui est la sienne de mener à bien sa missionsur le patrimoine, pourtant confiée à lui par le gouvernement.



> Stéphane Bern : "On abîme la France" Crédit Image : RTL | Crédit Média : RTL | Date : 18/06/2019

Au micro de RTL, Stéphane Bern s'attriste : "On nous a légué une France qui est magnifique, qui est merveilleuse. Et on est en train de l’abîmer. On est en train de l’abîmer par l’éolien, par des constructions sauvages, par une déréglementation totale et tous azimuts qui permettent d’enlaidir notre pays."

"Il est de plus en plus difficile de trouver des villages qui n’ont pas été abîmés par les appétits féroces de ceux qui veulent construire", ajoute l'animateur du Village préféré des Français. Il ne baisse néanmoins pas les bras. Une saison 2 du "Loto du Patrimoine" vient d'être lancée.