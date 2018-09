publié le 03/09/2018 à 14:07

Gratter c'est sauver nos vieilles pierres. Les premiers tickets du loto du patrimoine sont vendus à partir de ce lundi 3 septembre, 15 euros pièce. L'opération doit permettre de récolter entre 15 et 20 millions d'euros.



Le tirage spécial aura lieu le 14 septembre, à la veille des journées du patrimoine. Stéphane Bern, missionné sur le sujet par Emmanuel Macron, a menacé ces derniers jours de rendre son tablier. Il ne veut pas juste être "un cache-misère".

L'animateur ne digère pas le projet de loi Elan (loi sur l'évolution du logement, de l'aménagement et du numérique ndlr) du gouvernement sur le logement. Avec l'article 15, il suffira que des immeubles soient en ruine ou insalubres pour qu'ils puissent être rasés. Et tant pis s'il s'agit de sites patrimoniaux remarquables. Les feux verts ou interdictions des architectes bâtisseurs de France pourront être contournés.

Détruire plutôt que restaurer

Jusqu'à présent, ces fonctionnaires étaient en charge de la conservation des sites classés et devaient rendre un avis conforme pour autoriser ce type d'opération. Demain, leurs avis ne seront plus que consultatifs. Élus locaux et promoteurs pourront ainsi et sans aucune difficulté préférer démolir, plutôt que restaurer et réhabiliter ce vieux patrimoine.



Autre problème soulevé par la loi Elan, ces avis des architectes bâtisseurs de France seront également consultatifs pour l'installation des antennes-relais de téléphonie mobiles. Antennes, mais aussi pilonnes et locaux techniques construits à proximité des monuments protégés, dans des quartiers historiques, sur des églises ou des châteaux.



Là encore, plus besoin d'accord de ces professionnels du patrimoine. Pour le ministre de la Cohésion des Territoires Jacques Mézard, il s'agit juste de faciliter la concertation entre les maires et les architectes. L'adoption définitive de la loi Elan est attendue dans les prochaines semaines.