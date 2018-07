School of Karst Science, Guizhou Normal University

Le Fanjingshan est un cap montagneux qui se trouve dans la région de Guizhou, au sud-ouest de la Chine. Son écosystème est très varié, grâce à une amplitude de 500 à 2750 mètres Crédits : School of Karst Science, Guizhou Normal University | Date :

Les montagnes de Barberton Makhonjwa se situent en Afrique du Sud et sont l'une des plus anciennes structures géologiques de la planète

Le site de Hedeby se situe en Allemagne. Lui et Danevirke, un autre site allemand, sont les plus grands vestiges de l'établissement des Vikings

Vestiges de l'ancienne cité de Qalhât, en Oman (en bas de la photo et en haut à droite)

L'oasis d'Al-Ahsa, en Arabie Saoudite, est réputé comme le plus grand au monde.

L'ensemble victorien et Art déco de Mumbaï, en Inde

publié le 04/07/2018 à 15:31

20 nouveaux sites ont été retenus pour rejoindre la Liste du patrimoine mondial de l'Unesco. Leur intégration a été étudiée pendant la 42ème session du Comité du patrimoine mondial, qui s'est réuni à Bahreïn du 24 juin au 4 juillet. Ce patrimoine compte 13 sites culturels, 3 naturels et 3 mixtes.



Ces sites classés sont à présent reconnus pour leur valeur "exceptionnelle". Ce titre leur donne accès à des fonds d'aides nécessaires à leur protection. Pour rester dans le classement, l'écosystème de ces lieux devra être protégé de la détérioration et de l'urbanisation.

Contactée par l'AFP, la directrice du centre du patrimoine mondial, Mechtild Rössler s'inquiète toutefois de l'avenir de ce patrimoine. Selon elle, le fonds accordé est le même qu'en 1991. Sauf qu'"à l'époque, c'était pour 250 sites, aujourd'hui, 1.073", a-t-elle souligné.

Quelques recalés pourront postuler de nouveau, lors d'une prochaine candidature. Les sites funéraires et mémoriels de la Première guerre Mondiale font partie de ces refusés. Les arènes de Nîmes n'ont pas non plus été retenues.