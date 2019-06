Loto du patrimoine : la liste des 121 monuments sélectionnés dévoilée

publié le 11/06/2019 à 17:56

La liste est désormais complète. 121 monuments ont été sélectionnés pour cette édition 2019. La Fondation du patrimoine avait déjà dévoilé en mars dernier 18 sites retenus, parmi lesquels la bibliothèque Fesch d'Ajaccio, la glacière d'Etel dans le Morbihan, le château de Maulnes dans l'Yonne ou celui de By.



Dans la liste, châteaux, ponts, couvents, églises qui ont besoin d'être rénovés. S'ajoutent donc 103 monuments situés en Bretagne, comme l'ancien couvent des Carmélites à Ploërmel, d'autres lieux dans le Grand Est, comme la synagogue de Verdun, ou encore le Logis des officiers du château de Braux-Sainte-Cohière, dans la Marne.

La liste est deux fois moins importante que celle de l'édition 2018. L'an passé, ce sont 232 monuments qui avaient été retenus et "s'étaient partagés les 22 millions d'euros" récoltés, rappelle franceinfo. En septembre dernier, un habitant de la Haute-Garonne avait remporté le jackpot de 13 millions d'euros de ce Loto du patrimoine.

Deux jeux de grattage en septembre

Pour cette édition 2019, deux jeux de grattage sont proposés à partir de septembre : l'un à 15 euros, et l'autre à trois euros, mais avant, un tirage spécial aura lieu le 14 juillet.

Les monuments sélectionnés, par régions

En Corse : la bibliothèque Fesch à Ajaccio, Fortin de Girolata à Osani et l'Église San Gavino à San-Gavino-d’Ampugnani.



En Bretagne : la glacière d’Étel, l'ancienne gare de Brélidy à Plouëc-du-Trieux, la maison Pinchon à Landéda, le pont médiéval du Couesnon à Val-Couesnon et l'ancien couvent des Carmélites de Ploërmel.



En Auvergne-Rhône-Alpes : le viaduc des Fades, la cuivrerie de Cerdon, la tuilerie de Lenax, le moulin Dupuy à Saint-André-Lachamp, la maison Buc à Laroquebrou, le château de la Touche, la villa La Casamaures à Saint-Martin-le-Vinoux, le château de Jarnosse, l'église Saint-Hilaire et Saint-Roch à Beaumont, le collège des Jésuites à Billom, le domaine Dupoizat à Saint-Symphorien-d’Ozon, l'église Saint-Saturnin à Saint-Sorlin-d’Arves et le château de Ripaille à Thonon-les-Bains.



En Centre-Val de Loire : le moulins de la Fontaine à Thoré-La-Rochette, la grange pyramidale du domaine de Récy à Vinon, l'église Saint-Eloi-Saint-Jean-Baptiste à Crécy-Couvé, la chapelle du château de Greuille à Sassierges-Saint-Germain, le château du Chillou à Jaulnay, le jardin Renaissance dans le parc du château de Saint-Denis-sur-Loire et le relais de poste à Fontenay-sur-Loing.



En Bourgogne-Franche-Comté : le château de Maulnes, l'église Saint-Ambroise à Busserotte-et-Montenaille, le viaduc de la Loue à Cléron, l'abbaye impériale Saint-Pierre de Baume-les-Messieurs, l'église Saint-Roch à Lamenay-sur-Loire, l'abbaye cistercienne de Montigny-Lès-Cherlieu, la maison canoniale dite du Lutrin à Autun, le pigeonnier Saint-Joseph à Sens et le fort des Basses Perches à Danjoutin.



Dans la région Grand Est : le moulin de Bar-sur-Seine, l'ancien couvent des Cordeliers à Vendresse, le château de Vaux à Fouchères, le Logis des officiers du château de Braux-Sainte-Cohière, la Maison au 26 rue des Marmouzets à Joinville, le château du maréchal Lyautey à Thorey-Lyautey, le synagogue de Verdun, la citadelle de Bitche, le château du Haut-Andlau, le château de Wesserling à Husseren-Wesserling et le chalet impérial Tivoli à Plombières-les-Bains.



En Guadeloupe : l'église Saint-André de Morne-à-l'Eau et le clocher de Notre-Dame de Bon Port à Petit-Bourg.



En Guyane : le relais Barcarel à Saint-Laurent-du-Maroni et l'ancienne école de Rémire-Montjoly.



Dans les Hauts-de-France : le beffroi de Béthune, l'église Saint-Basle à Bucy-les-Cerny, l'église Sainte-Barbe à Wallers, l'Hôtel-Dieu de Galande à Senlis, l'église Notre-Dame à Buire-au-Bois et le moulin de Stavèle à Naours.



En Île-de-France : le château de By - Maison de Rosa Bonheur à Thomery, la Ruche - Bâtiment Fernand Léger à Paris, les anciens réfectoires Menier à Noisiel, l'orangerie du château d’Hanneucourt à Gargenville, la basilique Notre-Dame-de-Bonne-Garde à Longpont-sur-Orge, la Folie Claret à Vaucresson, l'église Notre-Dame du Raincy au Raincy, l'église Saint-Louis de Vincennes et le théâtre du château de la Roche-Guyon.



À La Réunion : les temples tamouls des Casernes à Saint-Pierre et du Gol à Saint-Louis et la chapelle du domaine de Bel-Air à Sainte-Suzanne.



En Martinique : les façades des maisons de Saint-Pierre et le domaine de la Trace à Fort-de-France.



À Mayotte : la mosquée et minaret de Tsingoni.



En Normandie : l'abbaye Sainte-Marie de Longues-sur-mer, la maison Bleue de Da Costa à Dives-sur-Mer, le parc du Moulin d’Andé, l'église de Saint-Loup, le manoir de Courboyer à Perche-en-Nocé et l'église Sainte-Marie-Madeleine à Douvrend.



En Nouvelle Aquitaine : l'amphithéâtre gallo-romain de Saintes, l'abbaye de Châtres à Saint-Brice, la maison de la Gaieté à Chérac, le château de Comborn à Orgnac-sur-Vézère, l'ancienne commanderie templière de Lavaufranche, la maison des moines de l’abbaye de Saint-Amand de Coly, le château d’eau de Le Corbusier à Podensac, la chapelle Notre-Dame des Cyclistes à Labastide-d’Armagnac, le prieuré Saint-Étienne de Lagrange à Durance, l'église orthodoxe de Biarritz, le château de Pougne-Hérisson, l'église Saint-Jacques à Châtellerault et le four industriel à porcelaine Haviland à Limoges.



Dans la région Occitanie : le fort de Brescou à Agde, les plâtrières de Surba, l'église Saint-Loup-de-Sens à Clermont-sur-Lauquet, le hameau médiéval de Saint-Caprazy, l'escalier monumental Saint-Pierre à Pont-Saint-Esprit, la maison Ysalguier à Auterive, la grange basque du château de Caumont à Cazaux-Savès, le moulin de Juffet à Montbazin, la maison dite Marot à Senaillac-Latronquière, le château du Tournel à Mont-Lozère-et-Goulet, l'ancien atelier de l’architecte Edmond Lay à Barbazan-Debat, la colonie minière de la Pinosa à Valmanya, le château de Ferrières à Fontrieu et la chapelle Saint-Pierre à Beaupuy.



Dans les Pays de la Loire : les ruines du Château de l’Étenduère aux Herbiers, le four à chaux du Montru à La Chapelle-Heulin, le prieuré de la Jaillette à Segré-en-Anjou Bleu, le moulin à eau de la Petite Bavouze à Ménil, la jumenterie du Lude et le kiosque à musique de Luçon.



En Provence-Alpes-Côte d’Azur : l'abbaye Notre-Dame de Sénanque à Gordes, la cathédrale Notre-Dame du Bourguet à Forcalquier, l'église Saint-Martin à Villar d’Arène, le moulin à vent à Berre-les-Alpes, les jardins d’Albertas à Bouc-Bel-Air, la chapelle Notre-Dame de Pitié au Val et l'église Notre-Dame de Suzette.



À Saint-Martin : le parc paysager de la plantation Mont Vernon.



À Saint-Pierre-et-Miquelon : le phare de l’île aux Marins et la maison du pêcheur