"Plus il fera beau, plus la colère sociale va fondre tel un glaçon dans un rosé tiède"

"Plus il fera beau, plus la colère sociale va fondre tel un glaçon dans un rosé tiède"

"Plus il fera beau, plus la colère sociale va fondre tel un glaçon dans un rosé tiède"

"Plus il fera beau, plus la colère sociale va fondre tel un glaçon dans un rosé tiède"

Ce mardi 18 avril, Olivier Dussopt était l'invité de RTL. Le ministre du Travail est resté pour la chronique de Philippe Caverivière, qui le sait désormais "Libéré, délivré" de la réforme des retraites, désormais promulguée. L'humoriste n'a pas laissé passer l'occasion de revenir sur l'allocution d'Emmanuel Macron, "le seul Président à qui on demande : 's’il vous plait mettez un peu de langue de bois, on n'est pas prêt à entendre la vérité'".

Parmi les annonces qu'a retenues Philippe Caverivière, le maintien d'Élisabeth Borne à Matignon, "au moins jusqu’au 14 juillet à la tête de ses 50% de débiles", le laisse perplexe. "Les Français reprochent souvent au Président une forme de mépris, notre invité Olivier Dussopt a contesté cette accusation", a-t-il fait remarquer.

Et d'ajouter, faisant le lien avec le classique de Jean-Luc Godard : "C’est vrai qu’on voit mal le lien entre le gouvernement et Le Mépris, à moins qu’Elisabeth Borne, un soir vous ai demandé : 'Olivier, tu la vois ma réforme dans la glace ? Tu les trouves jolis mes amendements ? Et mes annuités, tu les aimes ? Et ma réforme tu l’aimes ma réforme ?'".

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info