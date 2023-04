Avec ses prises de position sur des sujets aussi variés que le féminisme, l’écologie ou l’économie, Sandrine Rousseau est souvent l’objet de vives critiques. Philippe Caverivière a dressé la liste des détracteurs de la députée écologiste, invitée jeudi 13 avril sur RTL. "Sandrine Rousseau est le pire cauchemar de la droite, de l'extrême droite, d’une partie de la gauche, des machos, des capitalistes, des automobilistes, de Frédéric Beigbeder, des mangeurs de steak et de barbecue… J’ai sept pages de noms. Quand on est face à vous, on se sent un peu beauf, de droite", a assuré l’humoriste.

Philippe Caverivière a ensuite délivré une revue de presse spécialement dédiée à l’élue écologiste. "La grosse actu, c’est le retour des trois mousquetaires : Dominique Strauss-Kahn, Donald Trump et Adrien Quatennens. Les trois mousquetaires agités du zgueg ou de la gifle", attaque-t-il.

"Et puis bien sûr la Une du Figaro, James Bond dans l’enfer du wokisme (en référence à un article du Figaro daté du mardi 11 avril, ndlr). Vous êtes fière Sandrine Rousseau ? Vous avez fait de James Bond un baltringue à cheveux bleus qui ne met plus de mains aux fesses, qui va devoir attendre huit rendez-vous pour claquer une bise à une James Bond girl. Les poursuites se feront en Vélib, et s'il passe devant un marché il achètera des aubergines bio. Le film va perdre beaucoup en rythme à cause de vous Sandrine !", conclut l'humoriste.



