VIDÉO - Caverivière : "L'avenir de l'électrique c'est pas la voiture, c'est le monte-escalier"

"5 millions de français auront plus de 85 ans en 2025 : l'avenir de l'électrique c'est pas la voiture, c'est le monte-escalier"

"5 millions de français auront plus de 85 ans en 2025 : l'avenir de l'électrique c'est pas la voiture, c'est le monte-escalier"

"5 millions de français auront plus de 85 ans en 2025 : l'avenir de l'électrique c'est pas la voiture, c'est le monte-escalier"

"5 millions de français auront plus de 85 ans en 2025 : l'avenir de l'électrique c'est pas la voiture, c'est le monte-escalier"

La convention citoyenne s'est prononcée favorable à la légalisation de l'euthanasie et du suicide assisté en France. Par conséquent, pour répondre au défi du vieillissement de la population, la majorité a proposé une loi pour anticiper l'accompagnement des seniors. Puisque 4,8 millions de Français auront donc plus de 85 ans en 2050 d'après les estimations, "l'avenir de l'électrique c'est pas la voiture, c'est le monte-escalier", ironise Philippe Caverivière.

"4,8 millions de seniors, c'est très bon pour nos audiences, on va cartonner", s'est amusé l'humoriste". "17 dents en tout, il va falloir des millions de tonnes de purée et des centaines de millions de tonnes de couches confiance", estime Philippe Caverivière. Selon lui, il faudrait donc reprendre l'idée d'Orpéa, le groupe de maisons de retraites, accusé d'avoir maltraité ses pensionnaires, et donc "recycler des couches confiance en purée, c'est peut-être ça le futur", affirme l'humoriste.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info