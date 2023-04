Allocution Macron : retraites, travail, syndicats… Ce qu’il faut retenir

Lors de son allocution télévisée, Emmanuel Macron a de nouveau assuré que la réforme des retraites était "nécessaire". Cette réforme consiste à "garantir la retraite de chacun et produire plus de richesses pour notre pays", a-t-il expliqué avant de préciser que les évolutions "entreront progressivement en vigueur à partir de cet automne".

"Cette réforme est-elle acceptée ? À l'évidence, non, a toutefois admis le chef de l'État, regrettant que "malgré les mois de concertations", "un consensus n'a pas pu être trouvé". "C'est une colère qui s'est exprimée, une volonté de retrouver du sens", a-t-il assuré.

Le chef de l'État a dès lors assuré qu'il entendait la "colère" des Français, estimant que "personne ne peut rester sourd à cette revendication de justice sociale et de rénovation de notre vie démocratique".



Emmanuel Macron veut "un nouveau pacte de la vie au travail"

Emmanuel Macron a alors assuré que sa porte serait "toujours ouverte aux syndicats" et assuré : "nous devons agir ensemble". Le chef de l'État a également assuré vouloir "bâtir un nouveau pacte de la vie au travail".



"Ce nouveau pacte" sera "construit dans les semaines et les mois qui viennent par le dialogue social" entre organisations syndicales et patronales, a déclaré le chef de l'État.

Les négociations porteront sur la nécessité "d'améliorer les revenus" salariés, "faire progresser les carrières", "mieux partager les richesses", "améliorer les conditions de travail", "trouver des solutions à l'usure professionnelle" ou encore "aider à la reconversion".

Les trois grands chantiers d'Emmanuel Macron

Le Président a également annoncé sa volonté de relancer "trois gros chantiers", à savoir ceux du travail, de la santé et de l'éducation.

Sur le chantier du travail, Emmanuel Macron a assuré que "le travail doit encore mieux payer. Pour cela, le Président entend notamment s'appuyer sur la réindustrialisation. "Nous sommes redevenus le pays le plus attractif", s'est-il félicité.

Le deuxième chantier, c'est celui de "la justice et de l'ordre démocratique", a décrété Emmanuel Macron. Le Président a ainsi indiqué le recrutement de "10.000 magistrats et agents et la création de 200 brigades de gendarmerie dans nos campagnes", le renforcement du contrôle de l'immigration illégale, ainsi des annonces fortes dès le mois de mai pour lutter contre la délinquance et les fraudes sociales et fiscales.

"L'État de droit est notre socle et il n'y a pas de liberté sans droit ni sans sanction envers ceux qui transgressent le droit des autres", a-t-il affirmé.

"L'éducation nationale doit renouer avec l'ambition d'être la meilleure d'Europe", a par ailleurs insisté le chef de l'État. Pour cela, "notre école va changer à vue d'oeil", a-t-il promis, avec une meilleure rémunération des enseignants et plus de sports à l'école.

Enfin, "notre système de santé sera aussi profondément rebâti. (…) D'ici la fin de l'année prochaine, nous devrons désengorger nos services d'urgence", a promis le chef de l'État.

100 jours d'apaisement

Après un parallèle avec la reconstruction de Notre-Dame, Emmanuel Macron a affirmé sa volonté qu'il en soit "de même pour les grands chantiers de la nation". "Il nous faut moins de lois, plus de méritocratie. C'est cet élan national auquel je crois. Ces trois chantiers prioritaires constituent la feuille de route de notre gouvernement."



"Ces trois chantiers doivent nous rassembler, a-t-il poursuivi. Le 14 juillet prochain doit nous permettre de faire le bilan. Nous avons devant nous 100 jours d'apaisement, d'unité, d'ambition et d'action au service de la France, c'est notre devoir et je nous fais confiance, je vous fais confiance pour y arriver."

