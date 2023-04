VIDÉO - Philippe Caverivière : "Galtier se retrouve isolé tel un neurone dans la tête de Maitre Gims"

Ce vendredi dans sa chronique, Philippe Caverivière a évoqué le Conseil constitutionnel, "l’Ehpad 5 étoiles des politiques". Les Français attendent avec impatience la décision du Conseil constitutionnel sur la réforme des retraites qui doit être rendue ce soir. "On lit partout que les Français se passionnent pour la décision du Conseil constitutionnel… Pardon mais pour l’instant j’ai pas vu non plus de cafés qui retransmettent les débats en direct sur grand écran ni d’albums Panini avec des vignettes des membres du Conseil", dit l'humoriste.

Autre sujet, l’entraineur du PSG Christophe Galtier est accusé de racisme, il aurait déclaré qu’il y avait trop de noirs et de musulmans dans son équipe quand il était à Nice. "Au PSG, Christophe Galtier se retrouve isolé tel un neurone dans la tête de Maitre Gims, un brocoli dans l’assiette de Gérard Larcher", dit Philippe Caverivière.

"C’est vrai que Nasser al-Khelaïfi, ça sonne beaucoup plus terroir, ça sent la rillette et le vin rouge ce nom-la. Il est mal mon Totof... Pour s’en sortir faudrait qu’il fasse à la façon des membres du gouvernement : faut faire diversion, c’est soit poser dans Playboy, soit, un petit coming-out : comme Olivier Dussopt ou Sarah El Haïry.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info