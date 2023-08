VIDÉO - Philippe Caverivière : Gabriel Attal est "le Anna Wintour des salles de classe"

Gabriel Attal a annoncé que le port de l’abaya était dorénavant interdit à l’école. Pour le chroniqueur Philippe Caverivière, le ministre de l'Éducation nationale est devenu "le Anna Wintour des salles de classe".

L'humoriste n'a d'ailleurs pas manqué de rappeler l'objectif d'une abaya. "C’est pour protéger la femme du regard de l’homme... La protéger du désir...", a-t-il expliqué. " Bon en même temps quand tu vois une abaya qui fait la taille d’une bâche de Kangoo... Tu te dis que même si tu soulevais l’abaya, tu ne serais pas chaviré par le désir," a-t-il ajouté.



Face à cette nouvelle mesure, "la frontière entre le laïcard, l’islamophobe et le pédophile est finalement bien mince…", a remarqué le chroniqueur. "Ils sont les trois devant l’école et y disent la même chose : "Oh, mais non, on ne va quand même pas cacher le corps des jeunes filles !"