Réforme des retraites : quand Philippe Caverivière reçoit Laurent Berger

BEST OF - Spéciale retraites (3/3)

Laurent Berger a joué un rôle de grande importance dans la lutte contre la réforme des retraites l'année dernière. L'ancien président de la CFDT, à qui Maryse Léon a succédé le 21 juin, est venu s'exprimer plusieurs fois à ce sujet sur l'antenne de RTL. À tel point que Philippe Caverivière le considère presque comme un collègue.

"Ce matin nous recevons Laurent Berger, chroniqueur bénévole à RTL et employé du mois. Comme vous venez très souvent on va fixer vos prochains rendez-vous tout de suite", s'amuse l'humoriste. "Laurent vous venez si souvent à RTL que certains pensent que vous êtes l'animateur de la matinale. La dernière fois, Nicolas de Tavernost est arrivé vers lui et lui a dit : 'Bonjour Yves Calvi'".

Son implication contre la réforme des retraites n'a pas manqué d'augmenter sa popularité. "Quand vous êtes venu l'année dernière, pour écrire ma chronique, j'avais écrit votre nom dans Google. Vous arriviez derrière Laurent Fabius, Laurent blanc, Laurent Laffite et même Laurent Mariotte. Un peu la lose, le mec fait des crêpes", souligne Caverivière. "Hier j'ai tapé Laurent Berger sur Google, vous êtes juste derrière Laurent Gerra, une remontada !"

