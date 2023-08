Gérald Darmanin taquine Philippe Caverivière : "Vous me fuyez physiquement"

Gérald Darmanin était l'invité exceptionnel de RTL ce vendredi 25 août, l'occasion pour le ministre de l'Intérieur de revenir sur les récents événements à Nîmes ou encore son ambition pour la présidentielle de 2027, où Emmanuel Macron ne pourra pas se représenter. Un entretien auquel n'a pas assisté Philippe Caverivière, qui fera lui sa rentrée sur les antennes de RTL lundi 28 août. Mais l'humoriste a tout de même eu un petit échange avec le ministre par téléphone.

"C'était formidable l'interview", dit Philippe Caverivière. "Vous me fuyez physiquement monsieur", lance Gérald Darmanin."On peut rire de tout. Il faut rire de tout, mais n'en exagérez pas non plus", plaisante le ministre. "C'est tellement français et c'est tellement bien qu'on puisse se moquer des puissants. Les Français dans les cafés populaires le font tous les jours et c'est très flatteur finalement d'être caricaturé", dit-il.

Philippe Caverivière n'a pas pu s'empêcher d'évoquer avec le ministre le dernier remaniement, et de le réconforter... à sa manière : "Il ne faut pas être déçu, parce que quand on fait Premier ministre, on ne fait pas président derrière. Regardez Balladur, De Villepin, Raffarin... Ils se sont tous plantés. C'est très bien d'avoir raté Matignon". "Ça a coupé, je ne vous ai pas entendu", rétorque habilement le ministre de l'Intérieur.

