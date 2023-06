Suisse : les policiers usurpent le profil d’un pédophile, 2.200 pédocriminels démasqués dans le monde

Plus de 2.200 pédocriminels ont pu être démasqués dans le monde depuis plusieurs années grâce à l’opération "Ninja Turtle" que la police suisse avait lancée secrètement sur internet, a-t-elle révélé mardi 30 mai 2023.

L’affaire remonte en 2012 lorsque la police suisse avait reçu des informations selon lesquels une personne domiciliée dans le canton d’Argovie diffusait du "matériel pornographique illégal" sous le pseudonyme de "Ninja Turtle" grâce à la plateforme GigaTribe, qui permet d’échanger des données de manière anonyme. Une enquête avait alors permis d’arrêter, dans la même année, "Ninja Turtle", derrière lequel se cachait un Allemand de 62 ans, condamné en 2015, a indiqué la police cantonale d’Argovie dans un communiqué.

Les policiers suisses ont eu alors l’idée d’utiliser son profil pour démasquer d’autres pédocriminels. "L’opération secrète menée sur internet pendant plusieurs années a été couronnée de succès", avec plus de 2.200 pédocriminels découverts, a fait savoir la police argovienne.



Des arrestations ont eu lieu en Suisse mais également ailleurs dans le monde, entre autres, en Croatie, au Brésil, en France, au Pérou, en Roumanie et en Espagne. Parmi les pédocriminels démasqués, certaines personnes consommaient le matériel pédopornographique et d’autres abusaient eux-mêmes des enfants.

