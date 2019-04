VIDÉO - Les incivilités au volant sont en hausse en Europe

publié le 19/04/2019 à 16:51

En ce week-end de Pâques, attention sur les routes ! Une étude de Vinci dresse le bilan du comportement des Européens au volant. Et résultat : les incivilités sont toujours en hausse ! Alors qui sont les champions des injures au volant ?



Ce sont les Grecs qui remportent la palme, les Français arrivent en deuxième position, les Suédois sont les plus calmes, seuls 32% d'entre eux injurient d'autres conducteurs. C'est en Île-de-France qu'on est le plus agressif : 74% des franciliens insultent au volant. C'est ensuite dans la région Paca qu'on est le plus injurieux.

Puis viennent le centre Val-de-Loire, les Hauts-de-France, l'Auvergne-Rhône-Alpes et la Nouvelle Aquitaine. Mais lorsqu'il s'agit de descendre de son véhicule pour s'expliquer, la région Provence-Alpes Côte-d'Azur est en haut du classement (21%).

Quels sont les comportements dangereux au volant ?

En première position ce sont les distances de sécurité, 76% des Français ne les respectent pas. Puis vient l'oubli des clignotants. Enfin 48% circulent sur la voie du milieux alors que la voie de droite est libre.



Les objets connectés et la conduite ne font pas bon ménage, et pourtant 49% des Français téléphonent en Bluetooth en conduisant. Enfin, plus d'un tiers des Français somnolent au volant, si vous comptez prendre la route ce week-end, évitez de rouler de nuit entre 22h et 6h et n'hésitez pas à faire des pauses, toutes les deux heures.