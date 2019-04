publié le 14/04/2019 à 20:01

De nouveaux radars vont être installés cette année sur les routes de France, où de nombreux appareils ont été dégradés depuis le début du mouvement des "gilets jaunes". Des appareils plus précis et plus performants, selon la Sécurité routière.



Ces "radars tourelles" ou "Mesta Fusion 2" juchés sur des mâts de 4 mètres de haut "voient mieux, plus loin, et peuvent différencier les véhicules soumis à des limitations différentes", notamment les poids lourds et ce sur 200 mètres, explique Emmanuel Barbe, délégué interministériel à la Sécurité routière. Ils peuvent également scanner jusqu'à 8 voies de circulation simultanément.

Si 400 modèles doivent être installés sur les routes en 2019, une dizaine fonctionnent déjà à Marseille, Strasbourg et dans les Yvelines

Dans un premier temps, ils serviront classiquement à calculer la vitesse des automobilistes. C'est la seule fonction pour laquelle ils ont été homologués. Mais à terme, ils pourraient dire si les conducteurs portent leur ceinture de sécurité, s'ils téléphonent au volant, s'ils doublent par la droite.

