Sécurité routière : les dangers de la trottinette électrique

C'est le phénomène du moment : l'envahissement des villes par de nouveaux petits véhicules, à commencer par les trottinettes électriques. L'année dernière 232.000 trottinettes ont été vendues en France, c'est plus du double qu'en 2017 et c'est sans compter avec toutes les trottinettes en libre service qui fleurissent dans les villes. À Paris, il pourrait y avoir environ 40.000 trottinettes en libre service avant la fin de l'année.





Autoplus a testé ces engins et le résultat est clair : elles sont dangereuses ! Elles sont dangereuses car mal éclairées. Elles sont dangereuses également car elles roulent vite. Autoplus a fait des mesures de vitesse, les trottinettes ont des vitesses de pointe comprises entre 20 et 26 km/h. Le problème, c'est surtout le freinage. À 20 km/h, une trottinette en libre service a besoin d'un peu plus de 12 mètres pour s'arrêter.

D'ailleurs ces engins peuvent aussi bien circuler sur la route, sur les pistes cyclables et même sur le trottoir à condition de ne pas dépasser 6 km/h, au delà, il y a en théorie la possibilité d'une amende de 135€.