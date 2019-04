publié le 15/04/2019 à 10:36

C'est l'histoire d'une famille brisée par les drames de la route. Un témoignage très touchant à lire ce lundi 15 avril au matin dans le journal Le Télégramme. Cette famille, c'est celle de Francis Le Scour. En 2014, son fils Johan est tué avec trois de ses copains sur une route près de Marseille. En cause, sans doute une vitesse excessive.



Deux mois plus tard seulement, c'est lui, Francis, qui est percuté par une voiture dont le conducteur avait 1 gramme 6 d'alcool dans le sang. Victime d'une fracture du bassin et de multiples contusions, il est obligé d’arrêter son métier de cafetier.

Comble de la malchance, son épouse elle aussi a bien failli mourir, sur la même route, sept ans plus tôt. C'était cette fois à cause d'un camping car qui roulait trop vite. Sa voiture, dit-il ce matin dans les colonnes du Télégramme, a été broyée mais par miracle elle en est sortie indemne.

Et la série noire se poursuit puisqu'en décembre 2016, un peu plus d'un an après le décès de son fils, Francis perd lune de ses meilleures amies, tuée elle alors qu'elle traversait sur un passage piéton. Trois drames et un évité en huit ans. Aujourd'hui ce Finistérien a décidé de s'engager. Il multiplie les opérations de prévention et envisage de créer un festival.



"Je n'ai pas, dit-il, le monopole du malheur, mais il faut que les morts servent à quelque chose". Francis réclame notamment la tolérance zéro en matière d'alcool au volant. "Pourquoi laisser ce taux à 0 gramme 80 ? c'est comme si, dit-il, on disait tu as le droit de voler mais pas plus de 800 euros", s'insurge le sinistré de la route.