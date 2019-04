publié le 19/04/2019 à 17:36

À l'heure où de nombreux enfants rêvent déjà de leur chasse aux œufs en chocolat dimanche, le week-end de Pâques pourrait s'avérer être un cauchemar sur les routes de France. Et pour cause, toutes les zones de vacances des Français sont concernées entre le vendredi 19 et le lundi 21 avril. Quatre jours qui correspondent au début des vacances pour la zone C, à la deuxième semaine pour la zone A et à la fin des vacances pour la zone B. Des embouteillages sont donc à prévoir tout au long du week-end.



Bison Futé a prévenu, il va falloir se montrer patient pour quitter les grandes villes dès ce vendredi 19 avril 2019. Les automobilistes seront nombreux à prendre la route et il vous est recommandé d'éviter de quitter les grandes métropoles durant le créneau 14h-20h, qui sera particulièrement touché, et même dès midi en ce qui concerne Paris.

Pour ce premier jour du week-end de Pâques, Bison futé vous conseille également d'éviter la traversée de Lyon du nord vers le sud, puis l’autoroute A7 entre Lyon et Montélimar, de 14 heures à 20 heures et l’A9 entre Orange et Narbonne, de 11 heures à 20 heures. La circulation s'annonce "difficile" dans le sens des départs sur l'ensemble du territoire et même "très difficile" pour les Franciliens.

Les prévisions du trafic routier de Bison futé, le vendredi 19 avril Crédit : Capture d'écran Bison futé

Une circulation difficile à prévoir le samedi et le lundi

Samedi 20 avril, Bison futé envisage un niveau orange sur l'ensemble de l'Hexagone, synonyme de "circulation difficile". Il est recommandé de quitter les grandes métropoles tôt le matin, avant 9 heures et même 7 heures pour Paris. Comme pour le vendredi, il est déconseillé d'emprunter la traversée de Lyon du nord vers le sud, puis l’autoroute A7 entre Lyon et Montélimar de 9 heures à 16 heures.



Entre Lançon Provence et Aix-en-Provence, des embouteillages sont à prévoir entre 11 heures et 17 heures ainsi que sur l’autoroute A9 entre Orange et Narbonne, de 9 heures à 17 heures. Faites attention également si vous prenez l'autoroute A11 en direction du Mans puisque c'est ce week-end que se tiennent les 24h moto, avec un départ de la course prévu à 15h le samedi. L'accès au Mans et aux abords du circuit via la rocade s'annonce donc compliqué.

Les prévisions de circulation du samedi 20 avril Crédit : Capture d'écran Bison futé

Lundi, les routes s'annoncent chargées dans le sens des retours et particulièrement dans le nord-ouest du pays, classé rouge selon les prévisions de Bison futé. Pour un retour vers une grande métropole, circulez avant 14 heures ou bien après 20 heures où les grands axes seront dégagés. Évitez l’autoroute A13 entre Rouen et Paris, de 10 heures à 19 heures et les autoroutes A9 en direction d’Orange et A7 en direction de Lyon, entre 10 heures et 19 heures. Enfin, l’autoroute A43 entre Chambéry et Lyon s'annonce bouchonnée entre 10 heures et 20 heures.

Les prévisions de circulation du lundi 22 avril Crédit : Capture d'écran Bison futé