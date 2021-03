Le meilleur de Laurent Gerra avec Emmanuel et Brigitte Macron

publié le 20/03/2021 à 13:48

Une liste représentative de la diversité française vient d'être dévoilée à l'initiative du président de la République, afin de fournir de nouveaux noms de lieux publics. Cette liste a suscité de nombreuses réactions. On fait le point à l'Élysée chez les époux Macron.

"T'as vu ça Brigitte ? J'ai tenu ma promesse de sortir une liste de héros de la diversité pour donner de nouveaux noms à des lieux publics", s'exclame le président, imité par Gerra. "C'est une très bonne idée Emmanuel, je crois qu'il y en a vraiment pour tous les goûts. Aimé Césaire et Dalida, Françoise Giroud et le clown chocolat", énumère Brigitte Macron, toujours imité par l'humoriste. Emmanuel Macron acquiesce : "Mais oui, Brigitte, c'est ça la diversité et c'est mon idée", se réjouit-il.

Brigitte Macron répond au téléphone qui sonne : "QG d'Emmanuel Macron 2022, j'écoute ?" Enrico Macias est à l'appareil. " Vous me remettez ? C'est moi le chanteur oriental, le brun", lui demande le chanteur. "C'est au sujet de la liste que le président il a publié avec les noms des personnalités qui doivent donner leur nom à des lieux publics. Poï, poï, poï, ma parôle, je l'ai lue et je l'ai relue avec mes Afflelou, il manque des noms importants dans la diversité", affirme Enrico Macias. "Il manque les pieds de la diversité, les pieds noirs (...) Essayez s'il vous-plait de demander au Président le nom de tata Jamila à une clinique dentaire", demande le chanteur, imité par Laurent Gerra.