La chronique de Laurent Gerra du 19 mars 2021

publié le 19/03/2021 à 09:56

Alain Juppé est venu célébrer sa nomination à la commission de Venise. "Avec le coronavirus en Italie, il y a de quoi se réjouir d'être nommé à la commission de Venise", ironise Alain Juppé, imité par Laurent Gerra. "Déjà que je me tape les pattes du Conseil constitutionnel, merci bien. Je suis homme d'État, pas un personnel soignant", dit Alain Juppé, agacé.

Le conseil de Venise a pour but de donner des conseils juridiques aux États européens. "On fait appel aux spécialistes, condamné à 14 mois de prison avec sursis, un an d'inéligibilité, je suis un cador en matière juridique. Ils avaient le choix entre moi et Balkany", dit fièrement l'ancien Premier ministre, toujours imité par Laurent Gerra. "On se fout de ma gueule, comme d'habitude, mais je resterai droit dans mes mocassins à glands", lâche-t-il.

On fait également le point sur l'épidémie de coronavirus avec le vulgarisateur scientifique, Hubert Reeves. "Vous savez, en tant qu'astrophysicien spécialiste du cosmos intergalactique, je suis obligé de vous dire, quand une galaxie s'effondre sur elle-même, même si c'est un cataclysme interstellaire, ça fait quand même de jolies photos", confie le scientifique canadien imité par Laurent Gerra.

Pour faire le lien avec le coronavirus, Hubert Reeves affirme que "c'est une image venue du plus profond de l'univers pour nous rappeler que dans toute la grande catastrophe, il faut toujours chercher le positif. Si l'épidémie de coronavirus est au stade 3, ça veut dire que la nature prend sa revanche sur nous-autres les terriens. La nature en peut plus des rassemblements comme les Victoires de la musique, les Césars, les matches de foot, les concerts de M. Pokora", explique le scientifique, toujours imité par l'humoriste.