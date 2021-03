La chronique de Laurent Gerra du 16 mars 2021

publié le 16/03/2021 à 09:50

Une liste des personnalités issues de la diversité vient d'être présentée par le président de la République, Emmanuel Macron, afin de fournir de nouveaux noms de lieux publics. Cette liste a suscité de nombreuses réactions, notamment à l'Élysée.

"Allô l’Élysée ? C’est Enrico Macias à l’appareil. Vous m’remettez ? C’est moi l’chanteur oriental, laï, laï, laï, laï. Cinq sur vous, Madame Brigitte. C’est au sujet d’la liste que le Président à nous il a publiée avec les noms des personnalités qui doivent donner leur nom à des lieux publics. Poï, poï, poï, ma parôle, la liste des héros au Président, j’l’ai lu et j’l’ai relue avec mes Haafflelou, y manque des noms importants dans la diversité, purée de mes os. Il manque les gens qui ont les pieds de la diversité : les pieds noirs. Robert Castel et Lucette Sahuquet ou Roger Hanin, par exemple, ils y sont pas. Et y’a même pas non plus mon tonton Abdel alors qu’il a reçu le prix Nobel Oued pour ses inventions révolutionnaires ou Mémé Malika qui a été sacrée la reine du Tajine de pigeon."

Vient ensuite le tour de Corinne Masiero : "Allô, c’est l’Élysée, lô ? C’est Corinne Masiero, lô, la capitaine Marleau… Tu vois qui j’suis, ou quoâ ? C’est la liste de la diversité, lô, y’a pas les chanteuses et les actrices ménopausées… Anne Sylvestre… brlrlrl…Juliette Gréco… brlll…Déshabillez-moi… Tout l’monde à poil !"

Puis c'est Dave qui appelle : "Bonzour Brizitte ! C’est Dave, le chanteur batave qui n’aime pas que les oignons de tulipes. Dites, madame, il faut dire au Président qu’elle est pas maguenifique sa liste sur la diverzité. Il y a pas toutes les couleurs de l’arc en ziel ! Même pas d’homozegsuels assumés du show biz dedans. Il y a pas Jacques Chazot, eguestraordinaire ! Et Zean-Marie Proslier et Pascal Zevran et Missou avec zes lunettes bleues, ils méritent bien un salon de coiffure à leurs noms ! Et Zean-Claude Brialy, eguezeptionnel ! Patrice Chéreau, très chiant mais il était de la zaquette aussi ! Et Eric Morena, vous le trouvez pas beau, son bateau ?"