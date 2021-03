La chronique de Laurent Gerra du 17 mars 2021

publié le 17/03/2021 à 09:31

Selon un article paru dans le Parisien, le torchon brûle entre François Bayrou et la République en marche. "En effet, je suis courroucé. Ma grosse tête déjà naturellement toute rouge est en train de virer au violet, et de la fumée de colère s’échappe de mes grandes oreilles. Le gouvernement Macron refuse toutes les mesures que je propose : le vote sur internet, le plan Marshall de l’économie, la proportionnelle aux législatives : il a dit non à tout", s'offusque François Bayrou.

Selon le Canard Enchainé, Marc-Olivier Fogiel et plusieurs journalistes et médecins vedettes de BFMTV, ont été surpris par la police fin février dans un restaurant clandestin. "Mais non, c’est pas une rumeur, c’est une fake-news, une fake-news", assure l'ancien animateur de RTL.

D'après une étude franco-américaine, certains patients atteints de formes sévères du coronavirus ont des érections inexpliquées de plusieurs heures lors de leurs séjours à l'hôpital. "Je ne sais pas si vous le sentez comme moi mais love is the air….hmmmff…il y a de l’amour dans l’air. La sève remonte, les bourgeons gonflent et les oiseaux niquent…hummm…", commente Dominique Strauss-Kahn.