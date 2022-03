La chronique de Laurent Gerra du lundi 21 mars

Le président Macron qui est aussi candidat, a un emploi du temps extrêmement rempli comme le montrent les photos qu’il a publiées où on le voit mal rasé et en tenue de sport. "Brizitte, Brizitte, c’est moi ! Je fais que passer, j’ai mis mon linge dans la machine, je repars à mon bivouac. C’est parce que c’est la guerre et je suis sur le coup comme mon copain Zelensky!", lance le président de la République.

Emmanuel Macron était en meeting vendredi dernier à Pau. Un meeting organisé par François Bayrou, il est avec nous ce matin pour en parler. "Je n’ai pas pour habitude de me jeter des fleurs, mais c’est un sans-faute. J’avais loué la salle privée de la Patata, dans la zone commerciale de Pau, entre Mondial Moquettes et Bricorama. Et nous avons très bien mangé", dit-il.

Jean Lassalle, qui n’a pas été invité sur TF1 la semaine dernière contrairement aux autres candidats, a menacé d’arrêter sa campagne. "Vous au moins, vous me recevez et ne me considérez pas comme un candidat de merde ! Donc pour punir TF1, j’ai décidé de ne plus jamais regarder cette chaine. Ils ne me verront plus devant Guy Lux !", explique-t-il.