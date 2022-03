La chronique de Laurent Gerra du jeudi 17 mars

"Fumier !", s'emporte Gérard Depardieu, venu commenter la guerre déclenchée par la Russie en Ukraine. "C’est mon Vladimir ! Je l’aime bien, mais il commence à m’emmerder avec sa guerre qui va créer une pénurie de blé, c’est-à-dire une pénurie de pâtes. Et moi j’en mange tous les jours, des pâtes !", dit l'acteur.

Roselyne Bachelot a affirmé que la France allait aider les artistes russes qui souhaitaient s’exiler. "Mais oui, mais oui ! Tous les artistes russes opposants au méchant Vladimir Poutine seront les bienvenus en France. À condition bien sûr qu’ils aient toutes les pièces justificatives", explique la ministre.

À gauche, le paysage politique commence à se décanter et c’est Jean-Luc Mélenchon qui semble désormais incarner le vote utile. On en parle avec l’une des figures morales emblématiques de la gauche, l’immense comédien Pierre Arditi. "Ah non, mais vous n’allez pas recommencer avec ça ! Non mais foutez-moi la paix avec la déconfiture de la gauche…c’est insupportable ! Bientôt ça va être de ma faute si la gauche est incarnée par un poutiniste à cravate rouge et à dents jaunes qui fait des hologrammes !", lance le comédien.