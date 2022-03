Le meilleur de Laurent Gerra avec François Hollande et Michel Houellebecq

Depuis le déclenchement de la guerre en Ukraine, l’ancien Président François Hollande s’est distingué par ses prises de position très fermes vis-à-vis de la Russie. "Il faut harceler la Russie. Il faut nous couper le gaz et manger froid, arrêter les importations de caviar, de blinis, de vodka et de bombes russes", explique l'ancien locataire de l'Élysée.

La guerre en Ukraine attriste également l'écrivain Michel Houellebecq : "si on n’a plus de gaz, on ne pourra plus se suicider ! Alors bien sûr, il reste les cordes mais Leroy Merlin, c’est hyper loin, et puis faut marcher et c’est super fatiguant, j’y arriverai jamais. Alors voilà ma demande à l’ONU : l’ouverture d’un couloir humanitaire entre la France et l’usine Prozac… Vite, y a urgence !", détaille le philosophe, visiblement en pleine dépression.