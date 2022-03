Guerre en Ukraine : Volodymyr Zelensky a-t-il vraiment capitulé face aux russes ?

C'est un message surprenant qui a émergé sur le site internet et les réseaux sociaux de la chaîne Ukraine 24 en début de semaine. Au milieu de ses nombreux appels à la résistance et d'éloges au sujet du courage de ses concitoyens, Volodymyr Zelensky est une nouvelle fois apparu en vidéo mercredi 16 mars, cette fois pour annoncer la capitulation de son pays face à la Russie.

"Cela n'a pas été facile d'être président. (...) Je dois prendre une décision difficile et vous dire au revoir", déclare le président ukrainien face caméra. Le visage est bien le sien, la voix est aussi la même et pourtant : Volodymyr Zelensky est victime d'un "deep fake". Grâce à l'intelligence artificielle, des pirates sont parvenus à fabriquer ce message de toutes pièces. Ils ont pour cela superposé des fichiers vidéos et audios, explique Le Parisien.

"Si je peux bien inviter quelqu'un a baissé les armes, ce serait l'armée russe", a de son côté réagi le président ukrainien sur ses réseaux sociaux après la publication de cette fausse vidéo. "Rentrez chez vous, parce que nous, nous sommes à la maison", ajoute-t-il, dénonçant une action "puérile".

Selon France 24, qui fait également état d'un "deep fake" de Vladimir Poutine dans lequel il annonce la victoire de la Russie, il est difficile d'évaluer la viralité de cette vidéo. Cette dernière a en effet rapidement été supprimée des plateformes en ligne, notamment Facebook et Twitter. Cependant, largement relayé ou non, ce faux message rappelle une nouvelle fois la nécessité d'être prudent face aux informations publiées en ligne, particulièrement en période de guerre.