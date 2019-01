publié le 03/01/2019 à 10:46

Les relations de confiance qui existent entre l’actuel président de la République et Nicolas Sarkozy ne sont plus un secret. Emmanuel Macron a ainsi présenté ses vœux à l’ancien président, en en profitant pour glaner quelques conseils pour remonter dans les sondages en 2019. Et pour Nicolas Sarkozy, la solution est claire : "c’est pas compliqué : tu démissionnes".



L’événement culturel de la rentrée, c'est aussi la sortie du nouveau livre de Michel Houellebecq, intitulé "Sérotonine". Jade s'étonne d'ailleurs qu'il n'ait été envoyé qu'à très peu de journalistes. La raison selon l'écrivain : "C’est tous des cons, surtout à Libération".

En ce début d’année 2019, Dominique Strauss-Kahn présente aussi ses vœux à tous les Français et "surtout à toutes les Françaises qui souffrent". Jade l'interroge également sur son "grand retour dans la vie politique".

Enfin, François Hollande aurait été approché pour participer à l’émission de TF1 "Qui veut gagner des millions", animée Jean-Pierre Foucault. L'occasion d'imaginer ce que cela "pourrait donner" précise Jade...