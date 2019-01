publié le 01/01/2019 à 09:32

En ce début d'année, Laurent Gerra et Jade vous proposent un horoscope revu et corrigé par plusieurs personnalités. Francis Cabrel raconte d'abord comment il envoie ses vœux pour la nouvelle année. "Je taille un bâton de bois et j'envoie mes vœux aux mendiants et aux fous, aux arbres, aux ruisseaux, aux sangliers et aux colchiques dans les prés. Mais ils ne me répondent jamais c'est tellement, tellement triste", se désole le chanteur.



Mademoiselle Jade a également reçu Valéry Giscard d'Estaing, imité par Laurent Gerra. Lui s'est réjoui de l'épiphanie, prévue pour dimanche 6 janvier. "Je suis toujours gai quand je sais que je vais manger une bonne galette traditionnelle au beurre fourrée à la frangipane. C'est bon et c'est facile à manger", raconte l'ancien Président.

Patrick Sébastien a lui tenu à évoquer son signe astrologique. "Scorpion c'est un signe à la fois humaniste, généreux, mais ce qui caractérise le scorpion c'est son dard. Ça va être la fête du dard c'est génial !".