publié le 24/12/2018 à 09:56

En cette veille de Noël, Mademoiselle Jade accueille Patrick Sébastien, déguisé en Père Noël. Malgré ses 64 ans, Patrick Sébastien, imité par Laurent Gerra, explique avoir gardé son âme d'enfant. "Et ce gamin là, dit-il, ce qui lui met des étoiles dans les yeux, c'est les chants de Noël". L'animateur énumère alors les chants, certes "adaptés", qu'il a l'habitude de chanter en cette période de fêtes de fin d'années : "'Jingle boules', 'Noël glands', sans oublier le tube de Monsieur Franck Sinatra, 'Let it snow', que je chanterai en jouant avec mon canon à neige".



Mademoiselle Jade a également accueilli le pape François, qui se dit "décontrasté". Imité par l'humoriste, le souverain pontif donne son opinion sur les smartphones, qui seront encore très présents sous le sapin cette année. Alors qu'il a alerté les fidèles sur les dangers du téléphone portable, ses déclarations sont parvenues à irriter une partie de la curie romaine, qui mène campagne contre lui. "Ils sont pas jouasses les vieux cardinaux, parce que yé interdit d'acheter lé iPhone X. Lé iPhone X il coûte mille euros, c'est lé prix de trois quêtes à Saint-Pierre, c'est pas mal. Et l'Église, elle a bejoin d'argent"...

Enfin, José Bové, imité également par Laurent Gerra, explique comment préparer un réveillon écolo. Pour lui, c'est simple, la solution est de se laisser pousser la moustache : "Les poils de moustache, ça permet de retenir la nourriture, et de recycler sans gâcher". Et pour prouver ses dires, l'agriculteur passe à la démonstration : "Je vous montre, ça par exemple, c'est un morceau de dinde aux marrons de l'année dernière, c'est lyophilisé, vous voulez goûter ?".