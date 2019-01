publié le 02/01/2019 à 09:44

Qui dit "nouvelle année" dit "bonnes résolutions". Plusieurs personnalités expliquent les engagements qu'ils ont décidés de tenir en 2019. C'est le cas, entre autres, d'Alain Souchon, pour qui c'est "sympa" de se lancer. On se promet d’arrêter de fumer, et à la fin de l’année on n’a toujours pas arrêté, alors on culpabilise".



Même chose pour Gérard Depardieu, qui pour sa part, a décidé de "continuer" sur sa lancée de 2018 : "Les bonnes résolutions, ça consiste toujours à arrêter quelque chose : arrêter de fumer, arrêter de boire, arrêter de manger de la viande. Et bien moi je continue ! Je continue les rillettes au petit déjeuner..."

Quant à notre expert François Lenglet, il a désormais choisi de se tourner, vers le régime soudanais, non pas pour ses performances économiques "parce que j’ai tellement mangé pendant les fêtes que je ne peux plus rien avaler. Et où mange-t-on le moins au monde ? questionne l'éditorialiste de RTL.