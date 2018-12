publié le 26/12/2018 à 11:26

Ce mercredi 26 décembre, Laurent Gerra a commencé par imiter François Hollande. Avec sa compagne Julie Gayet, l'ancien président se dit "libéré, délivré", n'ayant "plus besoin de se cacher sous un casque" et voulant "s'afficher au grand jour". Le couple a en effet accepter de poser lors d'une promenade privée sur une plage de Normandie. "Je sais la faire rêver ma Juju. Après Tulle au mois de novembre, je lui ai dit 'Allez ma Juju, je t'emmène en Normandie au mois de décembre'. Je suis un fou moi, Mademoiselle Jade". Et pour le mois de février, François Hollande a déclaré faire "péter les billets de TER pour Berck-sur-Mer !"



Des agriculteurs et des chercheurs ont imaginé des solutions pour produire sans pesticide, vendre en circuit court et réduire les déchets. Ainsi est née la permaculture. Pour en parler, Mademoiselle Jade accueille José Bové qui, pour ne pas nuire à la planète, déclare avoir remplacé "la douche par un gommage à la toile émeri". Il admet qu'"au départ, ça irrite un peu mais une fois que toutes les petites peaux mortes sont parties, on a la peau douce comme un bébé". Et dans un esprit de recyclage, José Bové délivre ses conseils. "Attention, pas de gâchis : les peaux mortes on les garde, les vers adorent ça. Une fois qu'ils sont bien nourris, vous les faites griller à la plancha, c'est délicieux".

Fort du succès de son émission "Couillon de culture", Patrick Sébastien, imité par Laurent Gerra, propose une nouvelle émission, destinée à éclairer les grands débats de l'actualité : "Les grossiers de l'écran". Et aujourd'hui, à la question "peut-on encore rire de tout ?", l'animateur accueille le philosophe Alain Finkielkraut, les journalistes Rokhaya Diallo et Jean-Michel Apathie, et l'humoriste Michel Leeb. Un débat riche en divergences d'opinions, quiproquos et blagues douteuses...