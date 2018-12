et Jade

25/12/2018

En ce jour de Noël, Mademoiselle Jade accueille Jack Lang, imité par Laurent Gerra. L'ancien ministre, déguisé à sa façon en père Noël, ne comprend pas comment il a pu être reconnu : "Taisez-vous, parlez plus bas, seule une indécrottable parisienne peut avoir l’œil à ce point", répond Lo Jaco. Que va-t-il faire pour Noël ? "Je m'apprête à faire ma tournée de distribution des cadeaux, mais elle va être rendue très difficile en raison de l'épaisseur du manteau neigeux", explique Jack Lang. La tournée commencera par "la taverne du vieux bouc" où "les servantes sont cul-de-jatte", donc Lo Jaco n'aura pas à disposer de cadeaux dans leurs souliers, ce qui lui fera moins de travail.





Mademoiselle Jade accueille également Fanny Ardant pour ce jour de Noël, elle aussi imitée par Laurent Gerra. La comédienne ne prévoit rien de spécial, à part "être sublime avec quelques amis que j'adore et qui m'adorent", confie-t-elle. "J'aime le naturel, la simplicité, le sublime. Je lis des contes à mes amis, le soir, près de la cheminée. Cette année, je vais leur lire du Patrick Sébastien", explique Fanny Ardant. Pour donner un avant-goût de sa journée de Noël, la comédienne lit un poème de Patrick Sébastien, qu'elle prévoit de partager avec ses invités, intitulé, J'ai apporté des fleurs. "J'ai apporté des fleurs pour ton anniversaire, reçois de tout mon cœur mes vœux les plus sincères. Pour le jour de ta fête, j'ai un autre cadeau, mets mon cul sur ta tête, ça te fera un chapeau", récite, impassible, Fanny Ardant.