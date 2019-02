La chronique de Laurent Gerra du 4 février 2019

publié le 04/02/2019 à 09:37

Ce lundi matin, mademoiselle Jade s'interroge. "Quel est donc le secret du nouveau look de l'épouse du président ?". Pour percer à jour la garde-robe de Brigitte Macron, Laurent Gerra imagine le couple présidentiel dans son intimité de l'Élysée. "J'aime bien ton nouveau look, Brigitte. On dirait Iggy Pop en survêt", lance Emmanuel Macron à son épouse, en pleine séance de danse country. Un nouveau style vestimentaire qui ne laisse pas non plus indifférent Line Renaud : "Je vous ai vue en photo dans le Figaro Madame. Vous étiez habillée comme l’as de pique. Alors je me suis dit que j’allais vous faire un colis."



François Bayrou a également un message pour le couple Macron. "Emmanuel si tu m’entends, je vais tellement te maraver ta race que même ta bourgeoise elle te reconnaîtra plus", prévient-il. Le maire de Pau entend ainsi faire "parler de (lui), à l’instar de Booba et Kaaris qui s’invectivent chaque jour depuis des semaines au sujet de leur combat de boxe imaginaire." François Bayrou poursuit dans la même veine : "Si la petite flipette qui répond au nom de 'Manu le baltringue' m’entend, sache que je te propose un combat d’homme à homme".





"Alors que les Etats-Unis sont frappés par une vague de grand froid, Donald Trump a réclamé le retour du réchauffement climatique, dont il a toujours douté", rappelle Jade. Laurent Gerra se met alors dans la peau de l’un des proches conseillers du président américain : John Rambo. "Comment tu veux qu’on n’en doute pas ! En ce moment dans le Midwest, on se les caille tellement qu’on est obligé de se coudre des slips en peau de castor. Sauf que Donald, comme il est un peu con, l’autre jour il a oublié de tuer le castor avant de s’en faire un froc", raconte le célèbre personnage incarné par Sylvester Stallone.