publié le 03/02/2019 à 08:13

Mademoiselle Jade accueille François Hollande. L'ancien président se dit fier de redevenir sur le devant de la scène médiatique. "On parle de moi partout dans les médias !", s'enthousiasme-t-il. "Pas plus tard que la semaine dernière, on a parlé de moi dans La Montagne, édition Tulle, regardez j’ai ramené le journal avec moi : 'François Hollande officiellement propriétaire à Tulle'. C'est de l’info ça, quand même !"

Marine Le Pen a reconnu des convergences avec Jean-Luc Mélenchon. Ce dernier, tout en rejetant l’idée d’une alliance avec le Rassemble National, admet vouloir convaincre les électeurs de Marine Le Pen. Une drague à peine déguisée... "Pfff... Quel pot de colle, celui-là !", pense la présidente du Rassemblement national, imitée par Laurent Gerra. "J'ai accepté ce rapprochement pour pas faire tapisserie devant les 'gilets jaunes' mais alors quel pot de colle !".



Et Jean-Luc Mélenchon de penser : "Dommage qu’elle ait les mains moites à chaque fois que je lui parle immigration. Ça me gène pas des masses mais elle a les mains moites. J’dois lui faire de l’effet. C’est l’excitation, ça. J’vais lui mordiller le lobe gauche de son parti, si elle me fout pas une baffe, c’est que j’ai ma chance".