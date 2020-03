La chronique de Laurent Gerra du 31 mars 2020

publié le 31/03/2020 à 09:45

Emmanuel Macron l'a dit "Nous sommes en guerre contre le coronavirus" et qui dit guerre dit mesures exceptionnelles. On en parle avec un membre du Conseil Constitutionnel Alain Juppé. "Salut les confinés ! Repos !", lance l'ancien Premier ministre

En ces temps de quasi quarantaine nationale, "on fait comme on peut", explique Alain Juppé. "Hier matin on a fabriqué des masques anti-bactériens, des élastiques et des filtres à café, c'est le système D !". Quant au moral, "ce serait mieux si j'étais à Bordeaux", déplore-t-il. "En plus les TGV ne roulent plus, je m'inquiète pour ma Bordeaux ! J'aime pas la savoir isolée, c'est une vieille dame Bordeaux, elle a besoin qu'on s'occupe d'elle".

De son côté Patrick Sébastien est bien joyeux en ces temps difficiles. "Sous la perruque du clown qui tourne, il y a un gros cerveau d'écrivain humaniste qui est en train de finir son livre qui va s'appeler J'ai déplacé un éléphant", explique-t-il. L’animateur s'est fait remarquer sur les réseaux sociaux en publiant des extraits de son roman : "j'ai écouté que mon cœur et je me suis connecté à YouTube pour lire des phrases philosophiques et bien payantes". "Il n'y a que la bienveillance qui sauvera le monde !", conclut l'écrivain amateur.