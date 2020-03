La chronique de Laurent Gerra du 27 mars 2020

et Jade

publié le 27/03/2020 à 10:41

Si les Français vivent confinés depuis désormais une semaine, certaines mesures restent encore floues à leurs yeux. Les Deschiens nous aident à éclaircir les points les plus obscurs de ces règles : "Sur l'attestation de déplacement dérogatoire, on peut cocher la case pour aller travailler, chez le docteur, faire ses courses ou du sport mais elle est où la case pour aller aux pu***?" s'interroge Bruno Lochet qui ne manque pas de surprendre le 3615. Il l'explique par le fait qu'à chaque fois qu'il touche sa femme, "elle me dit qu'elle a la migraine".

Le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner a rappelé l'importance des consignes de confinement et a même traité les contrevenants d'"imbéciles". Invité de mademoiselle Jade, il s'explique : "J'aurais pu aussi dire que c'était des abrutis, des arriérés, des bonnets, des crétins, des demeurés, des niais, des andouilles, des cloches, des idiots, des cornichons, bref des pignoufs quoi". Le message a le mérite d'être clair.

Patrick Sébastien se satisfait pleinement de la période de confinement qui ne semble pas affecter son moral, loin de là : "J'adore, tu vois ma Jade, sous le costume du saltimbanque qui donne du bonheur aux gens, il y a un philosophe qui a un super-pouvoir qui lui permet d'aller bien tout le temps". "Un homme heureux est un homme qui sait transformer les épreuves de la vie en opportunités pour avancer", conseille même le présentateur vedette.