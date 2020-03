Le meilleur de Laurent Gerra avec Patrick Sébastien et Corinne Masiero

publié le 21/03/2020 à 12:54

Patrick Sébastien a décidé de s'inspirer d'une émission bien connue pour divertir tous ceux et toutes celles qui s'ennuient en cette période de confinement : Le Masque et la plume dans le cul.

"Salut à toutes et tous. Aujourd'hui, pour ce premier numéro, j'ai réuni des cadors du 7e art qui s'y connaissent en pelloches et en traveling : Roman Polanski, Jean-Luc Godard, monsieur Jean-Luc Godard. Et pour faire la parité, Corinne Masiero", annonce d'emblée Patrick Sébastien.

"Tu crois que ça vient comme ça une gueulante ?", dit-elle à l'animateur. "Les bourgeois blancs qui animent des émissions sur le cinéma, ce sont que des mâles oppresseurs". "Poil aux acteurs !", souffle Patrick Sébastien.

"Si tu dis que je suis un mâle oppresseur, je reste bienveillant parce qu'il n'y a que la bienveillance qui compte. Je vais méditer pour que tu t'épiles les aisselles sans douleur", plaide le chanteur de Tourner les serviettes.