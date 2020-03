Le meilleur de Laurent Gerra avec Michel Drucker

publié le 28/03/2020 à 11:06

Pour ce nouveau week-end de confinement, Laurent Gerra imite Michel Drucker. "Les Français applaudissent le personnel médical tous les soirs à 20 heures, magnifique ! Le personnel médical continue à sauver des vies, malgré la pénurie de masques anti-bactériens, magnifique !", démarre Laurent Gerra dans son imitation.

À la question, comment-vivez vous ce confinement, Laurent Gerra imitant Michel Drucker répond : "J'ai pas peur du virus, ça fait longtemps que je m'y prépare : trois heures de vélo tous les matins, pas d'alcool, pas de tabac, 5 fruits et légumes par jour, magnifique ! C'est plein de fibres et de vitamines qui boostent les défenses immunitaires".

"J'ai également 300 litres de gels hydroalcooliques, je me lave les mains toutes les 5 minutes et après je l'utilise pour désinfecter les poignées de portes, le parquet, les murs et mon chien", poursuit-il.