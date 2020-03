Le meilleur de Laurent Gerra avec Philippe Noiret

publié le 29/03/2020 à 09:30

Pour ce nouveau week-end de confinement, Laurent Gerra imite d'abord Philippe Noiret dans une reprise du film Alexandre le Bienheureux de d'Yves Robert. Une réinterprétation du film de 1968 en 2020 avec le coronavirus et le confinement.

Laurent Gerra poursuit avec La Traversée de Paris de Claude Autant-Lara. Le film réunit Bourvill, Jean Gabin et Louis de Funès. Laurent-Gerra-Louis de Funès hurle dans le Paris confiné, désert et marqué par la peur d'être contaminé. Place ensuite à Bourvill et Jean Gabin rouspétant contre le manque de gels hydroalcooliques et de masques de protection.

Enfin, Laurent Gerra entraîne les auditeurs et les auditrices dans un remake de Calmos de Bertrand Blier, sorti en 1976. Laurent Gerra est tour à tour Jean Rochefort (Albert) et Jean-Pierre Marielle (Paul Dufour). Un hommage aux deux acteurs décédés en 2017 et 2019.