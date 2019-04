La chronique de Laurent Gerra du 29 avril 2019

publié le 29/04/2019 à 09:56

Ce lundi, nous retrouvons les héros de la saga provençale "Macron des Sources" avec nos chers Ugolin et Papet incarnés par Daniel Auteuil et Yves Montand. Ensemble, ils débattent de la conférence de presse donnée par le Président. "Macron, il cause bien lui, et il va tous nous sauver parce qu’il est très intelligent", dit Ugolin. "Intelligent, tu as dit ? Ah mais souviens-toi du bossu, Galinette : lui aussi, il se croyait plus malin que tout le monde avec son vin bio, à faire de l’ombre aux affaires des Soubeyran. Tu as vu comment il a fini", lui répond Papet. Ugolin lui rétorque alors : " Il a besoin de moi pour gagner aux Européennes. Je peux pas le trahir ! Je l’aime moi, Macron. Je t’aime Macron, je t’aime".



Parmi les mesures annoncées par Emmanuel Macron : travailler plus. "Le petit scarabée du palais de l’Elysée a raison. Il faut travailler plus longtemps en s’inspirant du modèle chinois", déclare Jean-Pierre Raffarin. Il faut fournir à chaque élève "une machine à coudre", précise-t-il.



France Télévision a décroché les droits de diffusion des Jeux Olympiques de 2024 qui auront lieu à Paris. "Fumiers", lâche Gérard Depardieu mécontent. "J’aime le sport ! D’ailleurs j’en fais, à haut niveau : je suis champion du monde de lever de coude. Mais quand je descends des godets, j’ai pas besoin des caméras de France Télévision pour me filmer", indique-t-il.