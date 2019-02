publié le 21/02/2019 à 14:06

Exit le billard, le ski nautique, le vol en soufflerie, le tir à la corde, la course d'orientation, la pelote basque ou le bowling. Les organisateurs de Paris 2024 ont officiellement proposé jeudi 21 février le breakdance, l'escalade, le surf et le skateboard comme sports invités au programme de leurs Jeux Olympiques. Cette sélection, qui s'ajouterait aux 28 sports déjà au programme, doit encore être validée par le Comité international olympique (CIO), en décembre 2020.



Le choix de ces quatre disciplines répond au souhait de "se connecter aux sports qui cartonnent partout dans le monde pour apporter aux Jeux une dimension plus urbaine, plus sport de nature, plus artistique", a souligné Tony Estanguet, le patron de Paris 2024, lors d'une présentation dans le quartier de la Défense à Paris. Le breakdance, une danse acrobatique issue de la culture hip-hop, ferait sa première apparition aux Jeux alors que l'escalade, le surf et le skateboard sont déjà invités à Tokyo 2020.

Le CIO et le Comité d'organisation français (Cojo) avaient annoncé que le nombre de sportifs accueillis serait plafonné à 10.500 pour les JO de Paris 2024, ce qui limitait les chances des sports collectifs. Le Cojo avait aussi indiqué que les sports invités ne devaient pas nécessiter de nouvelles constructions d'équipements pérennes. Autre critère, non énoncé : que les sports retenus puissent potentiellement apporter des médailles à la France.

Le surf à Biarritz ?

Pour le surf, Biarritz, alliée à trois communes landaises (Capbreton-Hossegor-Seignosse) a déjà déposé un dossier, tout comme Lacanau (Gironde). Quant aux échecs, non retenus, il est tout de même assuré qu'un tournoi sera organisé en marge des Jeux. Un accord est déjà signé avec l'académie de Paris.