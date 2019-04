La chronique de Laurent Gerra du 26 avril 2019

publié le 26/04/2019 à 09:55

Emmanuel Macron s’est exprimé ce jeudi 25 avril dans une conférence de presse à la mise en scène très gaullienne. Invité par Mademoiselle Jade, le président de la République s'est montré combatif : "La bataille suprême est engagée. La France a perdu une bataille mais n’a pas perdu la guerre ! Dans les circonstances présentes je ne me retirerai pas". Lorsque son interlocutrice lui évoque le cas des gilets jaunes et notamment la nouvelle mobilisation à venir ce samedi, Emmanuel Macron se montre étrangement serein : "Paris outragé, Paris martyrisé, Paris gilets jaunisé, Paris Champs-Elysées mais Paris libéré ! ".



Les annonces économiques ont été nombreuses au cours de cette conférence de presse. Notre spécialiste économique François Lenglet fait le point et n'a pas été totalement convaincu concernant l’aménagement du territoire : "Pour que la France se redresse et les indicateurs passent au vert, il faudrait un bon C.O.I.T., le comité opérationnel d’intégration des territoires Et c’est pareil pour les Conseils Urbains pour la Liberté et des Zones d’Ouvertures en banlieue. Je veux bien sûr parler des C.U.L. et des Z.O.B. qu’il faudrait généraliser."

François Bayrou a également suivi la conférence de presse du président de la République en invitant plusieurs de ses partenaires politiques : "J'ai organisé une soirée plateau-télé avec les VIP du Modem : Mauricette Goutebarge, Marielle de Sarnez, qui n’est pas la sœur de Jean-Pierre Marielle de Sarnez, et Marcel de Nœud qui malgré le Red Bull a somnolé il a piqué de la tête Denoeud". Il s'est toutefois montré déçu par les mesures d'Emmanuel Macron : "Le Président n’a même pas annoncé mes mesures phare : la poule au Pot gratuite dans toutes les cantines et ma nomination surprise au poste de Premier ministre du pays. Car face aux gilets jaunes il faut une grosse tête rouge qui fait peur".