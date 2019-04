Le meilleur de Laurent Gerra avec Robert Hossein et Bernard Lavilliers

publié le 28/04/2019 à 09:43

Les juges du pôle financier ont ordonné mardi 23 avril le renvoi de Pénélope et François Fillon devant le tribunal correctionnel pour détournement de fonds publics. Une affaire qui a inspiré Robert Hossein imité par Laurent Gerra dont le le titre serait : "Penelope Fillon était son nom". Et voici le scénario : "L’incroyable histoire de la discrète épouse du candidat de la droite et du centre aux élections présidentielles qui se retrouve accusée d'emploi fictif. Le destin inouï d'une femme discrète et effacée propulsée sous les feux de l'actualité et objet de tous les soupçons".



Dans le rôle de François Fillon, Gérard Depardieu, incarné par Laurent Gerra : "Bah oui, c'est vrai que la Pénélope elle a reçu 500.000 euros de salaire comme assistante parlementaire. À part ces fouilles merde du Canard enchaîné, personne n'en avait surement entendu parler. Elle embêtait personne ma Pénélope".

Dans le rôle de Pénélope Fillon, Jane Birkin avec un accent anglais à couper au couteau : "Je ne comprends pas ce qui m'arrive, c'est digoulasse". Et Gérard Depardieu dans le rôle de François Fillon de lui répondre : "Ça fait 37 ans que t'es en France et t'es pas foutue de bien articuler le français. Comment veux-tu qu'on te croit quand je dis que t'écrivais mes notes nom de Dieu ?".