La chronique de Laurent Gerra du 25 avril 2019

publié le 25/04/2019 à 10:15

Jean-Pierre Marielle nous a quittés à l'âge de 87 ans. Le public pleure la perte d'un immense acteur et le cinéma est en deuil, à l'image de Bertrand Tavernier : "Ce matin je pense à l'un de ses films, Les mois d'avril sont meurtriers. Et bien je confirme. Après nous avoir enlevé Michel Beaune, Bruno Cremer, Claude Rich et Jean Rochefort, la mort nous a kidnappés Jean-Pierre Marielle". Touché, le réalisateur rend hommage à son ami devant mademoiselle Jade : "On espère que là où il est ne tire pas le diable par la queue mais Dieu par la barbichette".



Après l’annulation de son allocution suite à l’incendie de Notre-Dame, Emmanuel Macron va enfin annoncer ses mesures aux Français ce soir au cours d’une conférence de presse. Un rendez-vous pour lequel Sibeth Ndiaye se prépare avec le président, qui lui demande si elle "a bien pris connaissance de ses nouvelles mesures". "Yes c’est good pour moi, te fous pas le seum". S'en suit un échange électrique entre Brigitte Macron et Sibeth Ndiaye. La première Dame s'offusque de sa présence et commence à s'énerver : "C’est qui la patronne ? Si tu veux pas te retrouver à Pole Emploi, t’as intérêt de filer droit ma petite !"

François-Xavier Bellamy, le jeune philosophe à la tête de la liste des Républicains aux européennes, fait une percée dans les sondages : passant de 8 à 14% d’intentions de vote. Un retour qui plaît à l'ancien président Nicolas Sarkozy, qui décrit la tête de liste des Républicains : "Il est bien peigné, bien élevé, on sent qu’il a fait sa première communion. Et même qu’il a dû faire les scouts. Il est bien le p’tit philosophe. Par contre quelqu’un l’a prévenue qu’il allait devoir faire équipe avec Nadine Morano ? "