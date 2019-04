Le meilleur de Laurent Gerra avec José Bové et Chevallier et Laspalès

publié le 27/04/2019 à 11:06

Invité dans le studio de RTL, José Bové n'est pas venu les mains vides. "Ah bas oui, j'ai apporté une bonne bouteille !", lance-t-il à Mademoiselle Jade, intriguée par l'étiquette affiche l'indication "Cuvée Bové". "Vous faites du vin, maintenant ?", demande-t-elle à son interlocuteur. "C'est vrai que les vins de l'Aveyron, et surtout ceux du Larzac, se comptent sur les pieds d'une chèvre", explique l’eurodéputé français du groupe Vert/ALE.



"On a quand même un vignoble millénaire, avec les Marcillac, les vins d'Antraigues ou encore les côtes de Millau. Alors je me suis dit que je pourrais m'y mettre", poursuit le pourfendeur de la malbouffe. Il confie qu'il produit du mousseux.

De leur côté, les humoristes Chevallier et Laspalès, scandalisés par les prix de l'essence, s'intéressent au covoiturage. "Le conducteur offre à des passagers, de partager son véhicule. Comme ça, on divise le prix du carburant, par le nombre de passagers !" explique Laspalès à son compère.