La chronique de Laurent Gerra du 28 octobre 2020

publié le 28/10/2020 à 10:15

Les rumeurs quant à un possible reconfinement sont de plus en plus insistantes. Des décisions devraient être prises ce mercredi 28 octobre et Emmanuel Macron s’exprimera ce soir à la télévision à 20h. "Fumiers !", s'insurge Gérard Depardieu, imité par Laurent Gerra.

"À peine je sors un bouquin dont le titre est Ailleurs et qui vante les mérites du voyage, de la découverte, des grands espaces et on va de nouveau nous renfermer à double-tour ? C’est de la provocation", s'insurge l'acteur. "Déjà qu’on nous empêchait de bouffer avec leur couvre-feu et Macron, il va nous en remettre une couche ? J’en peux plus des mesures sanitaires dès que tu veux casser la graine", fustige Gérard Depardieu.

Il n'est pas le seul mécontent puisqu'avec une vidéo qu’il a postée la semaine dernière sur son compte Instagram, Fabrice Luchini est devenu le défenseur des théâtres contre le couvre-feu. "Je vis avec mon temps. Maintenant je fais du buzz sur Insta. Comme une influenceuse ! Mais bon, la différence une influenceuse et moi, c’est que mon buzz, je le fais pas en remuant mon boule sur du R’n’B dans un legging moulant, je le fais en imitant Louis Jouvet dans 'Knok'", assure l'acteur, imité par Laurent Gerra.

La réalisatrice Maïwenn, dont le nouveau film ADN sort aujourd’hui, apporte son soutien à Roman Polanski. "Ah oui ça me fait plaisir vraiment. C’est une réalisatrice majeure vraiment. Et c’est d’ailleurs pour ça qu’elle ne risque rien avec moi : parce qu’elle est majeure", assure le réalisateur de J'accuse.