La chronique de Laurent Gerra du 26 octobre 2020

publié le 26/10/2020 à 09:43

Après l’échec de StopCovid, le gouvernement a dévoilé la nouvelle application TousAntiCovid. Jean Castex, qui n'avait pas téléchargé StopCovid, veut prouver à mademoiselle Jade qu'il a changé. "En responsabilité je vais la télécharger devant vous. Je prends mon GSM Nokia 32.10 et j’appelle SVP 11 11 afin que l’opératrice m’oriente vers le standard de TousAntiCovid" clame le Premier ministre.

Malgré les promesses du gouvernement, les tests de dépistage ne sont toujours pas accessibles facilement. Un problème de plus pour l’exécutif, en cette période d’épidémie galopante, qui fait rire Jean-Marie-Bigard, qui dévoile sa solution aux Français : "Ma solution, c’est qu’au lieu d’passer l’test, y mange un bon cassoulet, le gars. Un cassoulet monumental, avec plein d’haricots. Après, le gars y lâche une caisse et si y sent pas son pétou, le gars, c’est qu’il est malade. Ça lui prend 2 minutes, et c’est gratuit".

Dans la lutte contre l’islamisme à l’école, François Bayrou a pris la parole et estimé que ce n'était pas aux élèves de choisir les programmes. "En matière éducative, il faut être ferme. Ce n’est pas aux élèves à choisir les enseignements. Ainsi, je le dis à tous les enfants de la 4ème B du collège Hugues Aufray de Pau : pas question de sécher les cours de monsieur Pichard, au motif, et je cite les récalcitrants, que Pichard, il pue, il pète, il prend son cul pour une trompette !" a affirmé le maire de Pau.