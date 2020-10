Le meilleur de Laurent Gerra avec Stéphane Bern et Jean-Baptiste Guégan

publié le 25/10/2020 à 10:11

“Zut, flûte et crotte de bique”, Stéphane Bern s'est présenté énervé dans le studio de RTL. “Je subis la vindicte populaire pour ma proximité avec notre bon roi Emmanuel et notre belle reine Brigitte. Je serais dit-on le favori de la cour, c’est faux ! Mensonges et balivernes !" a assuré le présentateur. L’animateur rappelle qu’il n’est pas rémunéré pour la mission patrimoine. “Bon c’est vrai que, parfois, pour me remercier, notre bon roi m’invite à dîner, mais peut-on considérer cela comme un salaire ?"

Dans les enfants de la télé sur France 2, Jean-Baptiste Guégan a été ému aux larmes après avoir reçu un témoignage de sympathie de l'héroïne de son enfance, Hélène Rollès. Surprise que ce soit son idole, mademoiselle Jade était persuadée que c'était Johnny Hallyday, dont il est le sosie vocal. "Qui ça ? Je le connais pas moi ce Johnny Hollidays" lui répond Jean-Baptiste Guégan.