publié le 01/10/2020 à 18:22

Principalement connu pour sa carrière d'acteur, Gérard Depardieu est également écrivain. L'artiste publiera Ailleurs le 8 octobre prochain, un ouvrage dans lequel il livre son point de vue sur de nombreux sujets attenants à la société française. À l'occasion cette sortie, Gérard Depardieu a répondu sans langue de bois aux questions du magazine Le Point. Dans cet entretien, l'acteur revient notamment sur la crise sanitaire que traverse la France.

"La France était déjà confinée, mais elle ne le savait pas. La sauvagerie du confinement, c'est que les politiques ne savent pas où ils sont ni ce qu'est ce putain de Covid. Il y a eu un paquet d'âneries dites depuis mars", fustige-t-il.

Les hommes politiques, justement, en prennent pour leur grade. Gérard Depardieu les a "toujours détestés, et l'affirmation semble d'autant plus vraie pour les écologistes. "Je n'ai pas besoin des écolos pour me laver le cul ou trier mes ordures. Je n'aime pas les écolos parce que je n'aime pas leur esprit", affirme-t-il. Des propos qui rappelleront à certains ceux tenus par Nicolas Sarkozy dans un registre plus courtois.

L'acteur doublement césarisé revient également sur le traitement des migrants sur le sol français. "On les chasse au lieu d'essayer de les comprendre. Chez les éboueurs, dans le bâtiment, comptez le nombre de Français. Les migrants veulent en général bosser, apprendre la langue, partager des choses. C'est comme ça que le monde s'est fait depuis Cro-Magnon", clame Gérard Depardieu.